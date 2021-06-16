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برلمانية: ملف العمل والعمال من أهم ملفات حزب مستقبل وطن

08:32 م الأربعاء 16 يونيو 2021
برلمانية: ملف العمل والعمال من أهم ملفات حزب مستقبل وطن

سولاف درويش

مصراوي

أكدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ملف العمل والعمال من أهم ملفات حزب مستقبل وطن، موجهة الشكر لقيادات الحزب وزعيم الأغلبية أشرف رشاد، على وضع هذا الملف على دائرة مناقشات ورش العمل التى تعقد فى الحزب خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمتها في ورشة عمل "العمل والعمال"، التي نظمها حزب مستقبل وطن، الأربعاء، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.

وأكدت أن ملف العمال وقضاياهم كبيرة، ومن ثم تم وضعها على طاولة المناقشات سواء في الحزب أو البرلمان، ما يؤكد الاهتمام الكامل بحقوقهم والعمل على وضع حلول لها على أرض الواقع.

سولاف درويش حزب مستقبل وطن لجنة القوى العاملة ملف العمل والعمال

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