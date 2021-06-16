حزب المؤتمر: التوعية لا تقل أهمية عن تغليظ العقوبات للقضاء على ظاهرة ختان الإناث

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفدًا من الدفعة الثانية لمنحة ناصر

كتب - نشأت علي:

شاركت أمانة المرأة بحزب المؤتمر، في فعاليات اللقاء التشاوري تحت شعار "احميها من الختان"الذي أقامه المجلس القومي للمرأة بالقاهرة برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس وحضور الدكتور خالد عبدالعال محافظ القاهرة، و مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة لنشر الوعي بتعديلات قانون العقوبات، التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده.

وقالت هبة النجار أمين عام المرأة بحزب المؤتمر أن مشاركة حزب المؤتمر تأتي إيماناً بدور المرأة في دفع عجلة التنمية المجتمعية والمشاركة في تنفيذ المبادرات المجتمعية في مختلف القطاعات



وأضافت النجار؛ أن التعديلات المقررة في قانون العقوبات تؤكد عزم القيادة السياسية و أجهزة الدولة على مكافحة الظاهرة الأسوء والتي تمثل انتهاكاً نفسياً وبدنياً صارخاً يمارس في حق الأطفال والقاصرات ويلازم المرأة طوال حياتها

ولفتت أمينة المرأة إلى أن الكرة أصبحت في ملعب منظمات المجتمع المدني و الإعلام في التوعية والتحذير لأن المعرفة تمثل طريقاً موازياً للحد من الظاهرة، وردع مرتكبيها، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة بكافة فروعه يبذل جهود ملموسة في هذا السياق.

وأشادت هبة النجار بدعوة الدكتور خالد عبدالعال محافظ القاهرة لرجال الأوقاف وكذلك الكنيسة لرفع الوعي المجتمعي حول مناهضة العنف الجسدي والروحي الذي قد تتعرض له المرأة، وعلى وجه الخصوص التصدي لظاهرة ختان الإناث من خلال خطة متكاملة لتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وثمنت دعم وانحياز القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرأة المصرية ومساندتها للحصول على كافة حقوقها التي كفلها الدستور والقانون.