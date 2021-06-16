ضياء رشوان يعلن انتهاء أزمة بدل صحفيي "الإذاعة والتليفزيون": الصرف في هذا الموعد

مصراوي

توجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين بالتهنئة للصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون، بعد التحويل الدائم والكامل لبدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بهم للنقابة، معلنا صرفه من النقابة بدءا من الأحد المقبل..

وقال رشوان في بيان له، اليوم:" الزميلات والزملاء الكرام أعضاء النقابة بمجلة الإذاعة والتليفزيون، ننتظركم بإذن الله بنقابتكم بدءا من يوم الأحد 20 يونيو، لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكم من خزينة النقابة عن شهري مايو ويونيو 2021، والبدء في إجراءات استخراج بطاقات السحب الإلكترونية الخاصة بكل منكم، للحصول على البدل بعد ذلك شهريا من حساب النقابة.

وأضاف رشوان: وبهذه المناسبة أهنئكم جميعا بالتوفيق والنجاح أخيرا في تحويل بدلكم كاملا على نقابتكم واستمرار صرفه لكم منها بشكل مستمر، بعد جهود شاقة استمرت لفترات طويلة.

وتابع:"أنتهز هذه الفرصة لكي أشكر كل المسئولين والجهات في الدولة الذين ساهموا ودعموا هذا التحويل للبدل على النقابة متمنيا لهم التوفيق الدائم".