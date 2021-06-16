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رئيس شركة المقاولون العرب يتفقد محطة عدلي منصور والقطار الكهربائي -صور

04:19 م الأربعاء 16 يونيو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، أعمال تركيب مظلة محطة عدلي منصور التبادلية وكذلك محطة القطار الكهربائي.

واستمع رئيس مجلس الإدارة إلى شرح مفصل حول عملية تركيب قطاعات المظلة، وأكد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية فى مراحل التصنيع والنقل والتركيب، ومراجعة كافة التفاصيل الفنية اللازمة لإتمام المشروع.

وتتكون المظلة العملاقة من (12) محور طولي و(5) محور عرضي ويصل الوزن الكلي إلى 2300 طن، وتبلغ مساحتها 24 ألف متر مسطح وطول المظلة 198 مترا وعرض 141 مترا على ارتفاع حوالى 24 مترا.

كما تفقد فاروق أعمال محطة القطار الكهربائي الذي تمثل محطة عدلى منصور أولى محطاته ويصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

رافق رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد عيسى رئيس قطاع التصنيع والمهندس أحمد شعبان مدير إدارة المصانع والورش المركزية والمهندس أحمد شوقي مدير تحالف مشروع مترو الخط الثالث المرحلة الرابعة والمهندس عبد الحى بدوي نائب مدير إدارة الكباري.

شركة المقاولون العرب محطة عدلي منصور القطار الكهربائي محطة القطار الكهربائي

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