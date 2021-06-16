برلمانية لوزيرة الصحة: هل تم اعتماد لقاح "سينوفاك" من منظمة الصحة العالمية ضد "كورونا"؟

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، بسؤال إلى وزيرة الصحة بشأن مدى اعتماد لقاح فيروس كورونا "سينوفاك" من منظمة الصحة العالمية، قائلةً: هل أصبح "سينوفاك" معتمدًا من منظمة الصحة العالمية، والمزمع إنتاجه من خلال مصنع شركة "فاكسيرا" المصرية؟

وأضافت عبد الحليم، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، أن هناك جهودًا مصرية خالصة تقوم بها الحكومة بشأن حماية المواطنين من فيروس كورونا، انتهت بإعلان رئاسة مجلس الوزراء توقيع اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وشركة "سينوفاك" الصينية للمستحضرات الحيوية، في إطار "السعي نحو تحقيق التعاون الفني في هذا المجال الحيوي، عبر الاستفادة من اللقاح الذي طورته (سينوفاك)".

وتابعت النائبة: هذا يعني أن لقاح "سينوفاك" الصيني انضم إلى باقة لقاحات كورونا التي توفرها الدولة للمواطنين للتطعيم مجانًا، ضمن خطة الدولة للقضاء على الوباء.

واستطردت عبد الحليم: هو لقاح جديد وفعال، صيني؛ تقوم بتصنيعه شركة سينوفاك الصينية، وستقوم مصر بتصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني في السنة الأولى للشراكة بين فاكسيرا وسينوفاك.

وأكملت النائبة: الصين قامت بتوريد 1400 لتر مركزات كمواد خام لتصنيع 2.2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليًّا، وأثبت لقاح سينوفاك فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، كما استقبلت مصر 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك ويتم تحليلها بمعامل هيئة الدواء.

كل ذلك يأتي في إطار جهود مصر وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير كميات من لقاحات فيروس كورونا ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة أنه جار العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاحات "سينوفاك" في مصر، وذلك ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية.

وتساءلت عضو مجلس النواب: هل تم اعتماد لقاح فيروس كورونا "سينوفاك"، من منظمة الصحة العالمية؟ هل أصبح "سينوفاك" معتمدًا من منظمة الصحة العالمية والمزمع إنتاجه من خلال مصنع شركة "فاكسيرا" المصرية؟ هل تم اعتماد مصنع "فاكسيرا" من منظمة الصحة العالمية كأحد المصانع المنتجة للقاحات فيروس كورونا وحصوله على تأهيل منظمة الصحة العالمية WHO؟