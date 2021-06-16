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بعد اعتمادها رسميًا بالجيزة.. كيف تحصل على نتيجتك بالصف الثالث الإعدادي؟

03:28 م الأربعاء 16 يونيو 2021
بعد اعتمادها رسميًا بالجيزة.. كيف تحصل على نتيجتك بالصف الثالث الإعدادي؟

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- مصراوي:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.

يمكن الدخول على موقع الوزارة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

يمكن أيضًا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات.

كما يمكن أيضًا الحصول على النتيجة من خلال المواقع الرسمية لكل محافظة على مستوى الـ 27 محافظة.

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