السيسي يصدر قرارات بتخصيص أراض لاستخدامها في أغراض مختلفة

كتب- مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٤ر٦٩ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب محور محمد على فهمي بجنوب مدينة نصر بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة القومية للأنفاق لاستخدامها في إقامة ورشة العمل الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٦ر٣١٤٢٩٧ فدان ناحية مركز الداخلة لصالح محافظة الوادي الجديد لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة.

وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرار رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة قنا بمساحة ٩ر١٤ فدان ناحية الدير الغربي بالمحروسة لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة.

كذلك أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص مساحة ٢ر٨٢ فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لصالح محافظة كفر الشيخ لاستخدامها في إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية.