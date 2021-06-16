ريهام سعيد تعلن إصابتها بمرض السكر - فيديو

كتب- مصراوي:

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، إصابتها بمرض السكري، مؤكدة أنها قضت أكثر من 20 سنة تهتم بالناس وعملها وأقاربها وعائلتها، ولكن حان الوقت لأن "تهتم بنفسها" في الوقت الحالي. بحسب ما قالت.

وقالت ريهام في فيديو لايف عبر صفحتها بموقع فيس بوك: "أنا طلعت تحاليلي أوحش حاجة والحمدلله وهو من التحاليل اللي ضايقتني أوي بخصوص السكر.. أنا اكتشفت أن جالي سكر ودي حاجة لا ألوم عليها حد غير نفسي، لأن أنا اللي حملت نفسي فوق طاقتي وكنت دايما بقول أن ربنا مش بيدي حد حاجة غير على قد طاقته.. السكر للأسف حاجة بشعة ولازم تحارب وما تاكلش وما تزعلش ودي حاجة صعبة أوي وسط اللي بنعيشه حاليا، لأن إحساس الظلم أكتر حاجة بتوجع وبتصايق، وعاييزة أنصحكم ما تجوش أبدا على نفسكم ومفيش حاجة مستاهلة لأن كله بتدابير ربنا، وأهم حاجة لو ليكم أعداء زي ما الرئيس قال: لما تكون عايز ترد على منتقديك ما تقعدش ترد على كل واحد".

وأضافت: "طول عمري مكرسة نفسي إني أساعد الآخرين، لكن أول مرة أبقى مكلفة إن أنا اللي بتعالج، وقضيت 20 سنة أخلي بالي من الناس ومن شغلي ومن أقاربي وعائلتي، لكن جاء الوقت اللي أخلي بالي فيه من نفسي".

وأردفت ريهام : "عندي النية إني أبقى ناجحة أكتر، ولكن أنا كنت عاطفية أوي وأرد بسرعة وعايزة أجيب حقي.. لكن خلاص مش هضيع عمري علشان معنديش حد يربيلي عيالي، فعلى الأقل أقف جنب ابني وأنا بصحة كاملة".

وتابعت: "كل واحد ضايقني ربنا يسامحه ويديله على قد نيته، وأدعو الناس اللي عندهم سكر أنهم يحافظوا على صحتهم قدر الإمكان".

وواصلت ريهام سعيد: "سعد الصغير بيتفرج عليّ، وسعد من أجدع الناس اللي شفتها في حياتي، أنا جالي سكر يا سعد"، مضيفة: "سمحت لناس يضايقوني طوال 20 سنة بدون وجه حق، وسمحت لنفسي بغبائي إني أضايق نفسي، لكن جاء الوقت اللي أخلي بالي فيه من نفسي وأوفر وقت كتير لي من غير أولادي أو شغلي ومن غير ما أهتم مين اللي بيتبلى عليّ ومين اللي بيهاجمني.. ربنا ينصرني على أعدائي اللي معرفش هم أعدائي ليه، ومش ذنبي إني ناجحة وأن اسمي رنان".

واختتمت: "لما وصلتني التحاليل حبيت أقولهم خلوا بالكم من نفسكم ومفيش حاجة في الدنيا مستاهلة لأن كل حاجة هتعدي، وما تاخدوش فوق طاقتكم، لأن ربنا عارف أنه بيدي كل واحد حاجة عارف إنه هيتحملها.. ما تضايقوش نفسكم أبدًا".