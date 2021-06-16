الجمعة.. ختام فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للطبول بالقلعة

كتب- مصراوي:

تختتم فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، بعد غد الجمعة، على مسرح بئر يوسف بالقلعة، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وتشهد دورة المهرجان لهذا العام التي تقام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول "كولومبيا والفلبين وإندونيسيا والسودان وجنوب السودان وبنجلاديش وباكستان واليمن والكونغو الديمقراطية وفلسطين، بالإضافة إلى مصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها، إلى جانب إقامة ورشة فنية دولية، حيث تشارك فيها جميع الفرق في حوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح.

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومؤسسة حوار و فنون ثقافات الشعوب، و بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة والبنك الأهلي وبنك مصر.