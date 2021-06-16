Masrawy logo white

الجمعة.. ختام فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للطبول بالقلعة

03:01 م الأربعاء 16 يونيو 2021
الجمعة.. ختام فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للطبول بالقلعة

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

كتب- مصراوي:

تختتم فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، بعد غد الجمعة، على مسرح بئر يوسف بالقلعة، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وتشهد دورة المهرجان لهذا العام التي تقام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول "كولومبيا والفلبين وإندونيسيا والسودان وجنوب السودان وبنجلاديش وباكستان واليمن والكونغو الديمقراطية وفلسطين، بالإضافة إلى مصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها، إلى جانب إقامة ورشة فنية دولية، حيث تشارك فيها جميع الفرق في حوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح.

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومؤسسة حوار و فنون ثقافات الشعوب، و بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة والبنك الأهلي وبنك مصر.

إيناس عبدالدايم انتصار عبدالفتاح وزارة الثقافة المهرجان الدولي للطبول بالقلعة

الخبر التالى:

الجمعة.. وزيرة الثقافة تطلق فعاليات عام التبادل الإنساني المصري الروسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
609

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

911

متعافون اليوم

274404

إجمالي الإصابات

15691

إجمالي الوفيات

202650

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد اعتمادها رسميًا بالجيزة.. كيف تحصل على نتيجتك بالصف الثالث الإعدادي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا