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لمدة 3 أشهر.. الحكومة توافق على تمديد فترة إقامة معرض "ملوك الشمس" بالتشيك

02:59 م الأربعاء 16 يونيو 2021
لمدة 3 أشهر.. الحكومة توافق على تمديد فترة إقامة معرض "ملوك الشمس" بالتشيك

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على تمديد فترة إقامة معرض "ملوك الشمس" بمدينة براغ بجمهورية التشيك لمدة 3 أشهر أخرى، تنتهي في 30 سبتمبر 2021، وذلك بخلاف فترة التغليف والنقل والشحن على أن تتم عودة القطع الأثرية بحد أقصي يوم 20 أكتوبر 2021.

وأحاط الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مجلس الوزراء بما تم اتخاذه من إجراءات لإعادة فتح معرض "ملوك الشمس" المقام حالياً بالتشيك أمام الجمهور منذ 4 مايو 2021، بعد أن تم إغلاقه منذ 27 ديسمبر 2020 تنفيذًا لقرار الحكومة التشيكية كإجراء احترازي لانتشار فيروس كورونا.

مصطفى مدبولي معرض ملوك الشمس الحكومة مجلس الوزراء

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