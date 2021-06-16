100 ألف جنيه.. تفاصيل صرف أول بوليصة تأمين لأسرة عامل غير منتظم توفي أثناء عمله

كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، وذلك لأسرة حماد محمد يوسف حماد العامل غير المنتظم الذي توفي في أثناء عمله بإحدى شركات النظافة في محافظة بورسعيد، وذلك في إطار مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأصدرت شركة مصر للتأمين على الفور، شيكين بإجمالي 100 ألف جنيه لورثة العامل المتوفي، الأول لصالح زوجة المتوفي صباح عبد الوهاب أحمد درويش، ربة منزل، بمبلغ 12500 جنيه، والثاني لصالح أبناء المتوفى محمد، وفاطمة، وبسملة حماد محمد يوسف بمبلغ 87 ألفاً و500 جنيه، تقوم بصرفه الأم كوصية على أبنائها القصر ، من البنك الأهلي اليونانى - فرع ثروت، وذلك سداداً نهائياً للتعويض المستحق للأسرة.

كما وجه سعفان، مديرية القوى العاملة بالمنيا، بالتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي لمتابعة معاش أسرة المتوفي، وضمان عدم انقطاعه كونه العائل الأول للأسرة المكونة من 4 أفراد منهم طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشدداً على توفير الرعاية الصحية اللازمة للطفل بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وكلف الوزير، مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد محل عمل العامل ، بصرف منحة وفاة العامل وقدرها 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى على الفور، بعد الإبلاغ عن الوفاة ، وجاري التواصل مع الشركة بصرف باقي مستحقات العامل من طرفها.