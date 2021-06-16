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التنفيذ بدأ.. ننشر أول صورة من مخطط تطوير القاهرة التاريخية

12:03 م الأربعاء 16 يونيو 2021
التنفيذ بدأ.. ننشر أول صورة من مخطط تطوير القاهرة التاريخية

مخطط تطوير القاهرة التاريخية

كتب- محمد نصار:

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة خطوات تنفيذ مخطط تطوير منطقة القاهرة التاريخية.

ونشرت الصفحة الرسمية لصندوق تطوير العشوائيات على فيسبوك، أول صورة من مخطط تطوير المنطقة.

ويهدف مشروع تطوير القاهرة التاريخية إلى إعادة جمال القاهرة ورونقها مع الحفاظ على النسيج العمراني للقاهرة التاريخية.

ومن بين المناطق التي يشملها مخطط التطوير باب زويلة وهي من المناطق التاريخية التي يتم إعداد مخطط التطوير والرسومات التنفيذية لتطويرها.

ويتم الالتزام في أعمال إعادة التطوير بالبناء بنفس حدود النسيج العمراني القائم؛ وكذلك حدود الملكيات القائمة بما يتوافق مع النسيج العمراني وحالة الملكيات بالمنطقة.

كما يتم مراعاة اشتراطات ومعايير مركز التراث العالمي باليونسكو نظرا للطبيعة الدولية للقاهرة التاريخية كممتلك تراث عالمي، وكذلك التوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في مجال الحفاظ على المناطق التاريخية كميثاق البندقية.

تطوير القاهرة التاريخية محافظة القاهرة صندوق تطوير المناطق العشوائية مركز التراث العالمي اليونسكو

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