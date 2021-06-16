وزير النقل يتابع خطة تطوير العنصر البشري للتعامل مع تكنولوجيا عربات السكك الحديدية

كتب- أسامة علي:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، مع رئيس ونواب ورؤساء الإدارات المركزية بهيئة السكة الحديد بمقر الهيئة برمسيس؛ لمتابعة تنفيذ خطة تطوير والارتقاء بالعنصر البشري بالهيئة التي وجهت بها القيادة السياسية.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن مرتكزات الخطة الخاصة بالعنصر البشري الحالي بالسكة الحديد تعتمد على عدة محاور؛ منها خلق بيئة عمل مناسبة وحل كل المشكلات الإدارية وتحقيق العدالة بين كل الموظفين والتدريب والتأهيل لهم.

ولفت وزير النقل إلى أنه عقب الانتهاء من تدريب المهندسين الجدد بالكلية الحربية سيتم إجراء دورات رفع مستوى للعناصر الحالي بهيئة السكة الحديد بالكلية الحربية ومعهد ضباط صف المعلمين، بالإضافة إلى إجراء دورات تخصصية راقية في مجالات مختلفة، مثل الجرارات والتدريب على محاكيات جديدة والتدريب على أيدي خبراء ومدربين أجانب على هذه الجرارات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قد صدق على تعيين عدد 1000 مهندس بهدف توفير كوادر شابة في المجالات الهندسية المختلفة مؤهلة للعمل بخطوط وورش شبكة السكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، وكذلك تعيين 1500 فني للوظائف الفنية (الهندسية المساعدة) للوظائف الفنية المختلفة، مثل (فني كهربائي- فني ميكانيكي- صراف تذاكر...).

وأضاف الوزير أن اختيار هذه العناصر الجديدة يتم وفقاً لأعلى معايير الاختيار؛ حيث تتم الاستعانة بهيئة التدريب بالقوات المسلحة لاختيار أفضل العناصر فنياً وطبياً ورياضياً وسلوكياً ونفسياً وإجراء تدريب مكثف لهذه العمالة الجديدة على النحو التالي (التدريب بالكلية الحربية للمهندسين، والتدريب بمعهد ضباط الصف المعلمين للفنيين، ثم التدريب بمعهد وردان، وبعدها التدريب العملي بمواقع العمل، وكذلك التدريب الخارجي في الشركات الموردة للوحدات المتحركة).

واستعرض الوزير مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية انتظام العمل في هذا المرفق الحيوي المهم، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن لتطوير مرفق السكة الحديد؛ وهو ما يتطلب ضرورة العمل على مدار الساعة ونهو المشروعات الجاري تنفيذها، وفقًا للجداول الزمنية المخططة؛ خصوصاً مع النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع من تدعيم أسطول الوحدات المتحركة بصفقات هي الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي تأتي بالتزامن مع تنفيذ مشروعات ضخمة في كل عناصر المنظومة من إشارات إلى المحطات إلى المزلقانات إلى تجديدات السكة، مشيراً إلى ضرورة سرعة الانتهاء من تجديد العربات بالسكة الحديد بالتزامن مع توالي وصول دفعات صفقة تصنيع وتوريد الـ1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم مسير أي قطار قديم على خطوط السكك الحديدية بنهاية هذا العام؛ لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار وزير النقل إلى ضرورة إدخال شركات القطاع الخاص في مجال تطوير وتحسين العربات وتجديدها لسرعة الإنجاز، وكذلك ضرورة نهو كل الإجراءات الخاصة بالمشروعات المخطط تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد؛ ومنها تحويل قطاع نقل البضائع والورش إلى شركات وكذلك مشروعات كهربة وازدواج عدد من خطوط السكك الحديدية.

وأكد الوزير أن كل موظف يجب أن يقوم بـأداء مهمته على أكمل وجه، وأن يتسابق الجميع لخدمة المواطن، مشيرا إلى أنه شرف لنا جميعا أن نخدم المواطن المصري، مضيفاً أن على الجميع أن يعمل بروح الفريق وأن يتم تطبيق اللائحة بشكل صارم، وأن مبدأ الثواب والعقاب هو الأساس وأن المناصب القيادية بالكفاءة بصرف النظر عن الأقدمية.

وشدد الوزير على حوكمة دخول الركاب للمحطات بالتذاكر وسرعة تركيب البوابات الخاصة بدخول وخروج الركاب في المحطات، والتي ستبدأ كمرحلة أولى بالمحطات الأربع الرئيسية (رمسيس والجيزة- وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية).

وأوضح مسؤولو السكة الحديد، أنه جار تركيب البنية الأساسية للبوابات بمحطة الجيزة، كما سيتم البدء خلال الأيام القادمة في البنية الأساسية للبوابات بمحطة رمسيس للسكك الحديدية.

وكان وزير النقل قد استبق هذا الاجتماع بجولة تفقدية بمحطة رمسيس تفقد خلالها شبابيك التذاكر وأرصفة المحطة واطمأن على تقديم كل التسهيلات للمواطنين، وشدد على استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كل المحطات والقطارات، والتقى عددًا من الركاب ودار حوار معهم حول استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير مرفق السكك السكة الحديدية، وأن الكل يعمل لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.