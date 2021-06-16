القاهرة تودع المقشة.. مكانس شفط جديدة لجمع المخلفات من الشوارع "صور"

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، تفاصيل إدخال معدات جديدة لهيئة النظافة بديلا للمكنسة العادية في الشوارع.

وقال الشرشابي، لمصراوي، إنه تم استحداث معدات متقدمة داخل الهيئة من أجل شفط المخلفات والقمامة من الشوارع، بدلا من استخدام المكنسة التقليدية والجمع اليدوي من قبل عمال النظافة.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه يتم في الوقت الحالي استخدام هذه المعدات بشكل تجريبي في عدد من الشوارع الرئيسية ببعض الأحياء.

وتابع: "دي بديل للمكنسة العادية وستعمل في الشوارع الرئيسية، وأساس شغلها جمع المفردات التي تلقى في الشارع".

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لاستبدال المعدات القديمة في إطار تفعيل استغلال المعدات التكنولوجية الحديثة في شتى القطاعات الخدمية بمحافظة القاهرة.

وتم تنفيذ حملة نظافة واسعة في ميدان العباسية بحي الوايلي باستخدام مكانس شفط حديثة لعمال النظافة، بدلًا من الأدوات العادية والتقليدية.

ويوجد نوعان من المركبات الجديدة بديلة "المقشة"، الأول محمول على صندوق مخلفات، والثاني محمول على الظهر ويعتمد كليهما على الشفط.

ومن خلال استخدام هذه المعدات تكون النتيجة الإنتاجية أضعاف استخدام الطرق التقليدية وبمجهود أقل وتعمل هذه المركبات بموتور بنزين أو شحن بطاريات، وتكفي الشحنة الواحدة حوالي 4 ساعات عمل، وتستهلك نصف لتر بنزين فقط.