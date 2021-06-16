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الجمعية الفلكية بجدة: عاصفة جيومغناطيسية صغيرة تضرب الأرض

10:36 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
الجمعية الفلكية بجدة: عاصفة جيومغناطيسية صغيرة تضرب الأرض

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن وصول سيل من الرياح الشمسية- بلازما عالية السرعة- تدفق من ثقب إكليلي في الغلاف الجوي للشمس وضرب المجال المغناطيسي لكوكب الأرض، ويتوقع حدوث عاصفة جيومغناطيسية من الدرجة G1 صغيرة.

وقالت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن التحليل العلمي لوكالة (نوا)، يشير إلى احتمال حدوث عاصفة مغناطيسية، اليوم الأربعاء، وذلك مع حركة الأرض بشكل أعمق في ذلك السيل من الغاز، والفرصة مهيأة لرؤية أضواء الشفق القطبي فوق القطب الجنوبي. ​

الأرض الرياح الشمسية الجمعية الفلكية بجدة جدة الغلاف الجوي

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