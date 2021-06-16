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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:32 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و24 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا،سجل سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 60 و75 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية سوق الجملة

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