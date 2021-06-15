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بنسبة 90%.. كيف تستفيد من مهلة الإسكان لإلغاء غرامات التأخير؟ (شقق وأراضي وفيلل)

11:00 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وغيرها من المشروعات.

ويوضح مصراوي كيف تستفيد من هذه التيسيرات الجديدة والتي تصل لخصم 90% من الغرامات وجاءت على النحو التالي:

- الإعفاء من سداد 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

- مدية فترة التيسير شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

- تكون هذه المهلة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

حالات تطبيق التيسيرات:

- الحالات الساري تخصيصها.

- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

شروط التطبيق:

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.

الاسكان الاجتماعي غرامة التأخير مهلة الإسكان الوحدات السكنية المجتمعات العمرانية

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