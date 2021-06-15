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عند بلوغ سن المعاش.. زيادة أجر الميزة للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي

09:22 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
عند بلوغ سن المعاش.. زيادة أجر الميزة للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي

شركة ميناء القاهرة الجوي

كتب- محمد عبيد:

انعقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية، لأعضاء صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي تهم العاملين، وخاصة من أصحاب المعاشات وذلك في إطار خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بالأحوال المعيشية للعاملين في الدولة.

وتم خلال الانعقاد عرض الحساب الختامي والميزانية، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2020.

وناقشت الجمعية العمومية، الموافقة على الدراسة الاكتوارية، والخاصة بزيادة أجر الميزة التي تصرف للأعضاء عند بلوغ سن المعاش، بواقع 4.75 شهر عن كل سنة اشتراك، على أساسي 1 يوليو 2020 متزايد بحد أقصى 7% سنوياً، بدلا من 4.5 شهر عن كل سنة على أن لا تتضمن أية أعباء جديدة على عاتق الأعضاء.

وتم خلال الجمعية فتح باب شراء مدد سابقة لمدة 3 أشهر، والدعوة الي انتخابات التجديد الثلثي لانتخاب عضوين من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

شركة ميناء القاهرة الجوي سن المعاش الجمعية العمومية العادية وغير العادية

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