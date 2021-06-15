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حسين زين يبحث مع وزير الإعلام الأردني إنتاج عمل يؤرخ لعراقة تاريخ البلدين

09:03 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
حسين زين يبحث مع وزير الإعلام الأردني إنتاج عمل يؤرخ لعراقة تاريخ البلدين

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام


كتب- مصراوي:

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، المهندس صخر مروان دودين وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الدولة لشئون الإعلام الأردنية في مختلف مجالات العمل الإعلامي.

واقترح الجانبان عمل إنتاج درامي مشترك يؤرخ لعراقة وأصالة التاريخ المصري والأردني ليكون وثيقة درامية متميزة يتعرف من خلالها الشباب والأجيال القادمة على عراقة الحضارة المصرية والأردنية من ثقافات وعادات وتقاليد أصيلة للبلدين الشقيقين، وترسخ لديهم حب الأوطان والعمل بجهد من أجل رفعته.

وأكد "زين"، على تفعيل التعاون مع الجانب الأردني بما يحقق مردود إيجابي على الجانب المهني والاقتصادي معًا، مؤكدًا على ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب الأردني في التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة وأن هناك تعاون مثمر مع الإعلام الأردني لاسيما الإنتاج المشترك ببرنامج بيت للكل، حيث أشاد الوزير الأردني ببرنامج بيت للكل مؤكدا أنه أحدث صدى كبيرا لدى المشاهد العربي لمضمونه الإعلامي المتميز ومناقشته لقضايا وموضوعات تشغل الرأي العام العربي بمهنية واحترافية ، كما أشاد الوزير الأردني بالدراما المصرية والفن المصري الذى أسهم بشكل كبير في تشكيل وعي ووجدان الأمة.

وأكد المهندس صخر مروان، على أهمية التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامي الكبير الذى يمتلك إمكانيات وخبرات متميزة معربا عن تقديره الكبير للإعلام المصري المهني المتميز

وتطابقت وجهات نظر الجانبين فى ضرورة تفعيل ادواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وناقش الجانبان بروتوكول تعاون لتنشيط الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين الشقيقين.

حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام وزير الإعلام الأردني صخر مروان دودين

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