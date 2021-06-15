أول تعليق من "سيدة الكرم" بعد حكم قضية "حرق منازل الأقباط"

كتب- مصراوي:

علقت السيدة سعاد ثابت المعروفة باسم "سيدة الكرم"، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بحق 10 متهمين في أحداث تخريب وعنف وحرق منازل مواطنين أقباط خلال أحداث شغب وقعت بقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، في مايو من عام 2016، على خلفية إشاعة حب بين تاجر وربة منزل، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة 14 متهمًا آخرين في القضية لعدم كفاية الأدلة.

وقالت السيدة سعاد لمصراوي اليوم: "الحكم اللي صدر النهاردة في قضية حرق البيوت، لكن القضية الخاصة بي لسه لم يتحدد لها موعد حتى الآن، وأنا واثقة أن ربنا هيدينى حقي عشان ربنا مش هيرضى بالظلم".

وأضافت: "هو الـ5 سنين سجن هتعوضنى عن بيتي اللي اتحرق ولا أولادي اللي سابوا البلد، وأنا كمان تركت البلد وقاعدة في قرية تانية من وقت الأحداث دي ما حصلت، وكمان مش هتقدر تعوضني عن اللي حصل لي لما سابوني مرمية عريانة في الشارع، لكن ربنا هيرجع لي حقي وحق أولادي، وكل اللي أقدر أقوله إن مفيش حاجة تقدر تعوضنا عن اللي حصل".

وتابعت سيدة الكرم: "أنا اتبهدلت من ساعة الأحداث دي ما حصلت، والبيت اللي كان مليان بضاعة بتاع ولادي اتنهب واتحرق، واللي اعتدوا علينا كانوا حوالي 25 شخصًا وأغلبهم خرجوا، لكن ربنا مش هيرضى بالظلم أبدًا، وأنا كل اللي بقوله حقيقي ولو قطعوا رقبتي مش هكذب أبدًا."

و عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، 10 متهمين في أحداث تخريب وعنف وحرق منازل مواطنين أقباط خلال أحداث شغب وقعت بقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، في مايو من عام 2016، على خلفية إشاعة حب بين تاجر وربة منزل، بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما برأت ذات المحكمة 14 متهما أخرين في القضية لعدم كفاية الأدلة

وقال مصدر قانوني، إن من بين المتهمين الـ 10 المحكوم عليهم بالسجن، اثنان سبق وجرى محاكمتهما في واقعة تعرية سيدة الكرم "سعاد ثابت"، وهما الشقيقان نظير وعبدالمنعم سحاق، فيما تم تبرئة والدهما إسحاق، من قضية الشغب والتخريب والحرق التي أصدرت المحكمة حكم فيها اليوم.