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برلماني: فاتورة الغاز الطبيعي محملة بالأعباء ولابد من مراجعتها

06:25 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
برلماني: فاتورة الغاز الطبيعي محملة بالأعباء ولابد من مراجعتها

النائب سليمان وهدان

كتب- نشأت علي:

طالب النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وزير البترول المهندس طارق الملا بضرورة مراجعة فواتير الغاز الطبيعي، لأنها محملة بأعباء ولابد من مراجعة الفاتورة بها 17 بند لا يعلم عنها أحد.

وأضاف خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة لوزير البترول، أن ما تحدث به النواب إنعكاس لهموم الشعب المصري مع العلم أن هناك اكتشافات للغاز الطبيعي ونهضة كبيره، ولابد من إدخال الغاز الطبيعي إلى المنازل.

وتابع البرلماني،: "محافظة بورسعيد بها حقل ظهر وهناك مشكلة بتستفزنا وهي تعيينات بشركات البترول بطرق ملتوية، و هناك 15 شخصًا تم تعيينهم في شهر متسالًا هل التعيينات مقصورة على رؤساء شركات البترول؟.

ووجه وهدان التحية إلى وزير البترول لما تقوم به الوزارة من إنجازات واكتشافات تساهم في دعم الدخل القومي للدولة.

سليمان وهدان وزير البترول فاتورة الغاز الطبيعي طارق الملا

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