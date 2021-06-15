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حدث في 8 ساعات| الرئيس يصدق على قانون علاوة أول يوليو.. وتأثير فائدة الـ3% على شقق الإسكان

06:13 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| الرئيس يصدق على قانون علاوة أول يوليو.. وتأثير فائدة الـ3% على شقق الإسكان

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أهمها تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 69 لسنة 2021، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي

التمويل العقاري بعثة النادي الأهلي الرئيس السيسي مصطفى مدبولي هالة زايد وزارة الصحة طارق الملا مجلس النواب الطقس امتحانات الجامعات

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