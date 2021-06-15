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برلماني للنواب خلال الجلسة العامة: ادعوا لوالدي الذي توقف قلبه فجأة

05:44 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
برلماني للنواب خلال الجلسة العامة: ادعوا لوالدي الذي توقف قلبه فجأة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عرفات، أعضاء مجلس النواب ، خلال كلمته في الجلسة العامة بالدعاء لوالده، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، قائلا: "والدي جابرًا للخواطر.. وأرجو من الزملاء الدعاء له".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير البترول.

وقال النائب، رغم علمه بتوقف قلب والده قبل الجلسة وتجري محاولات لإنعاشه، و لكن أمانة المسئولية تحتم عليه، مناقشة طلب الإحاطة الموجه لوزير البترول، لافتًا إلى أن مصر من ضمن أول 6 دول في العالم في إنتاج الغاز الطبيعي، وعلى الرغم من ذلك مصر كلها محتاجة غاز طبيعي.

وتابع: "أرجو أن يكون لنا خطة زمنية بجدول زمني واضح لتوصيل الغاز الطبيعي في قري ونجوع مصر".

مجلس النواب محمد عرفات جلسة مجلس النواب

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