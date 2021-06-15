Masrawy logo white

كي لا يهجرها المواطنون.. برلماني يطالب الحكومة باستراتيجية واضحة لـ"أتوبيسات النقل السريع"

04:51 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
كي لا يهجرها المواطنون.. برلماني يطالب الحكومة باستراتيجية واضحة لـ"أتوبيسات النقل السريع"

النائب أحمد مهنى

طالب النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة، بوضع استراتيجية واضحة وصريحة لمشروع أتوبيسات النقل السريع، من مراقبة إدارة التشغيل وتنظيم خطوط المسارات وتحديد مواقف محددة على طول خط السير، مؤكدًا ضرورة أن تكون الخطوط مباشرة لمسافات طويلة وغير متقطعة؛ حتى لا يتكدس بالركاب ويتحول إلى هيئة نقل عام ويهجره المواطنون.

وأكد مهني، خلال بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الإنجازات التي شهدها قطاع النقل خلال الشهور الماضية وحتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أن مشروع أتوبيسات النقل السريع يحقق الهدف الإيجابي الذي يسعى المواطنون لتطبيقه منذ قديم الأزل؛ وهو تقليل حجم المركبات على الطرق وتخفيف الكثافة المرورية وتقليل ساعات الرحلة اليومية للمواطنين، فضلًا عن توفير منظومة نقل جماعي يتوفر فيها كل الخدمات التكنولوجية.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب إلى أن هذه الأتوبيسات توفر خدمات تنقُّل سريعة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة، كما أنها تعتبر وسيلة نقل فعالة اقتصاديًّا بشكل خاص، فضلًا عن توفير إمكانية التحرك بسرعة عبر المدينة؛ حيث تكون لها مسارات مخصصة، ولا توجد بها عوائق كما أنها نظام نقل ذكي صديق للبيئة.

أحمد مهنى لجنة القوى العاملة أوتوبيسات النقل السريع مجلس النواب الكثافة المرورية الخدمات التكنولوجية

الخبر التالى:

يلزم "المالية" بإصدار حساب "مجمع".. عضو "اقتصادية الشيوخ" يكشف عن تعديلاته بقانون الموازنة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير الخارجية القطري: مصر دولة محورية للوطن العربي كافة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا