كي لا يهجرها المواطنون.. برلماني يطالب الحكومة باستراتيجية واضحة لـ"أتوبيسات النقل السريع"

طالب النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة، بوضع استراتيجية واضحة وصريحة لمشروع أتوبيسات النقل السريع، من مراقبة إدارة التشغيل وتنظيم خطوط المسارات وتحديد مواقف محددة على طول خط السير، مؤكدًا ضرورة أن تكون الخطوط مباشرة لمسافات طويلة وغير متقطعة؛ حتى لا يتكدس بالركاب ويتحول إلى هيئة نقل عام ويهجره المواطنون.

وأكد مهني، خلال بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الإنجازات التي شهدها قطاع النقل خلال الشهور الماضية وحتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أن مشروع أتوبيسات النقل السريع يحقق الهدف الإيجابي الذي يسعى المواطنون لتطبيقه منذ قديم الأزل؛ وهو تقليل حجم المركبات على الطرق وتخفيف الكثافة المرورية وتقليل ساعات الرحلة اليومية للمواطنين، فضلًا عن توفير منظومة نقل جماعي يتوفر فيها كل الخدمات التكنولوجية.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب إلى أن هذه الأتوبيسات توفر خدمات تنقُّل سريعة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة، كما أنها تعتبر وسيلة نقل فعالة اقتصاديًّا بشكل خاص، فضلًا عن توفير إمكانية التحرك بسرعة عبر المدينة؛ حيث تكون لها مسارات مخصصة، ولا توجد بها عوائق كما أنها نظام نقل ذكي صديق للبيئة.