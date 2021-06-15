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نائب يطالب بتوفير اعتمادات مالية للعمالة المؤقتة والـ120 ألف معلم في الموازنة العامة

04:32 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
نائب يطالب بتوفير اعتمادات مالية للعمالة المؤقتة والـ120 ألف معلم في الموازنة العامة

النائب هشام الجاهل

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إنه يجب أن توفر الحكومة اعتمادات مالية لتثبيت العمالة الموقتة؛ خصوصًا أنه على سبيل المثال وليس الحصر عمال الصناديق الخاصة في محافظة البحيرة يتقاضون في الوقت الحالي 456 مليون جنيه، على أن تتم زيادتها خلال الشهر المقبل إلى 500 مليون، مما يعني اتخاذ نصف الموازنة العامة للمحافظة التي تبلغ 950 مليون جنيه

وأكد الجاهل، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وأثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، ضرورة توفير اعتمادات مالية ليس لـ36 ألف معلم، وإنما لـ120 ألف معلم؛ مما يسهم في تشجيع المعلمين؛ خصوصًا أنهم يتقاضون مبالغ منخفضة.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة الأخذ في الاعتبار خطباء المكافأة الذين يتقاضون 140 جنيهًا في الموازنة العامة للدولة.

هشام الجاهل مجلس النواب اعتمادات مالية للعمالة الموازنة العامة

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