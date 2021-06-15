تصل لـ400 جنيه.. الجريدة الرسمية تنشر قانون العلاوة الخاصة أول يوليو

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار تصديق رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 69 لسنة 2021، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونص القرار، بأن تكون العلاوة، اعتبارا من 1/7/2021 بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، على أن تصل لـ 400 جنيه للدرجة الممتازة، او ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافظ جزءا لا يتجزأ من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.