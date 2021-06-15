يمكن بيتكسف أو مش بيحب يواجه.. برلماني يعلق على عدم حضور وزير البترول اجتماعات المجلس

كتب- نشأت علي:

علق النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، على عدم حضور وزير البترول اجتماعات البرلمان، قائلًا: "يمكن بيتكسف، أو مش بيحب يواجه".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى وزير البترول.

وقال شكيب ساخرًا: " النواب زعلانين من عدم حضور الوزير إلى المجلس، ليه يا جماعة؟ ما يمكن بيتكسف أو مش بيحب يواجه".

واستعرض النائب عددًا من المشكلات التي يعانيها المواطنون، مشيرًا إلى أنه في ظل مبادرة حياة كريمة للمواطن المصري، نجد المواطن الذي وصل الغاز إلى بيته، القارئ لا يذهب إليه، ثم يتم قطع الغاز عنه، في الوقت الذي تم فيه إلغاء الأسطوانة، فماذا يفعل المواطن؟!

وانتقد النائب عدم وجود تعيينات لأبناء سوهاج في وزارة البترول، مطالبًا بالمساواة بين كل المحافظات، قائلًا: "الناس ماسكة فينا بسبب التعيينات".