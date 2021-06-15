"السكة الحديد" تواصل تعقيم المحطات والقطارات لمنع انتشار كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

تواصل هيئة السكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال عمليات تطهير وتعقيم القطارات والمحطات بشكل دوري ومستمر.

وتعمل هيئة السكك الحديدية، منذ ظهور فيروس كورونا على الحد من انتشار العدوى بين مستخدمي القطارات في القاهرة وباقي المحافظات، حيث تجري الهيئة بشكل يومي إجراءات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بمختلف درجاتها كإجراء احترازي، تنفيذا لتوجيهات وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير.

كما تستمر الهيئة في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره، وكيفية مقاومته، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.