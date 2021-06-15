حسين زين يشارك باجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب

كتب- مصراوي:

شارك اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الثالثة عشرة وذلك ضمن اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته ٥١ برئاسة دولة السودان والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ويحضر الاجتماعات وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول العربية الأعضاء بالمكتب

ويتضمن جدول أعمال الدورة الوزارية للمكتب التنفيذي مناقشة الإستراتيجية الإعلامية العربية وخطة التحرك الإعلامي بالخارج في ضوء التوجهات الإعلامية الداعمة للقضية الفلسطينية العادله بروح الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الاعلام العربي.