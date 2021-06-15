Masrawy logo white

حسين زين يشارك باجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب

03:34 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
حسين زين يشارك باجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب

حسين زين

كتب- مصراوي:

شارك اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام باجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الثالثة عشرة وذلك ضمن اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته ٥١ برئاسة دولة السودان والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ويحضر الاجتماعات وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول العربية الأعضاء بالمكتب

ويتضمن جدول أعمال الدورة الوزارية للمكتب التنفيذي مناقشة الإستراتيجية الإعلامية العربية وخطة التحرك الإعلامي بالخارج في ضوء التوجهات الإعلامية الداعمة للقضية الفلسطينية العادله بروح الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الاعلام العربي.

حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام مجلس وزراء الإعلام العرب جامعة الدول العربية السودان

الخبر التالى:

النواب عندهم حق.. أبو العينين يعلق على هجوم الأعضاء على وزير البترول.. ويعدد إنجازات الوزارة

كورونا.. لحظة بلحظة

613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا