بمناسبة عيد الأضحى.. "الزراعة": استيراد 96 ألف رأس عجول أبقار.. و70 ألف رأس أغنام

كتب- مصراوي:

قالت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الاستيرادية برئاسة نائب وزير الزراعة وافقت على استيراد عدد 96500 رأس عجل بقري؛ منها 52500 رأس؛ بغرض الذبح الفوري من السودان، إضافة إلى 44 ألف رأس عجل بقري للتربية والتسمين من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.

يأتي ذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وما يتطلبه من توفير كميات مناسبة من اللحوم الحمراء، وفي إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على عمل توازن بالأسواق في الأسعار، سواء أكانت رؤوسًا حية أم لحومًا حمراء.

ووافقت اللجنة على استيراد عدد 70 ألف رأس من الأغنام الحية بغرض الذبح، منها 25 ألفًا من السودان، و45 ألفًا من دول أخرى، إضافة إلى 7 آلاف رأسٍ من سلالة الماعز البور المتميزة بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان، و6500 طن من اللحوم المصنعة.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بعد قيام الوزارة لأول مرة بالحصر الإلكتروني للثروة الحيوانية، أصبح من السهل اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بوارداتنا من الخارج؛ سواء رؤوس حية أو لحوم مبردة ومجمدة أو مصنعاتها، طبقًا لما لدينا من قواعد بيانات إلكترونية دقيقة لثرواتنا الحيوانية، دون إغراق أو تعطيش للسوق، ونعمل من أجل الحفاظ على المنتج والناتج المحلي، وأيضًا توفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مناسبة.

واضاف القصير أن ذلك ظهر جليًّا خلال العام الماضي، رغم ما واجهه العالم من تحديات جائحة كورونا، وتنبؤ البعض بندرة الكميات المتاحة من اللحوم الحمراء وارتفاع جنوني في أسعارها، إلا أن مصر لم يحدث فيها أي نقص في كميات اللحوم المتوفرة أو زيادة غير مبررة في الأسعار، في الوقت الذي كانت تعاني فيه العديد من دول العالم من نقص المتاح من البروتين الحيواني بمصادره المختلفة، وزيادة في الأسعار.

وقال المهندس مصطفى الصياد إن ما تمت الموافقة عليه من استيراد سواء أكان رؤوسًا حية أم مصنعات لحوم، يخضع لكل اشتراطات وضوابط الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتتم عليه كل الفحوصات اللازمة لضمان جودة وسلامة اللحوم الواردة إلى البلاد.

وأضاف الصياد أنه تمت تلبية رغبة المتقدمين الجادين من المستوردين بما يحقق توازنًا في الأسعار والكميات بالأسواق دون خلل أو إغراق؛ ليكون ذلك في صالح كل من المنتج والمستهلك في آن واحد، كما أن تنوع مصادر ونوعية الرؤوس الحية ومصنعات اللحوم التي تمت الموافقة على استيرادها يلبي كل أذواق ومتطلبات المواطن المصري.