وزير التعليم العالي يفتتح ورشة عمل حول تصنيف الجامعات المصرية

كتب- داليا شبل:

افتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الاثنين فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع بنك المعرفة، وتصنيف QS بالشرق الأوسط حول تصنيف الجامعات

المصرية، والاحتفال بتكريم الجامعات

المدرجة بتصنيف QS لعام 2022، وذلك بحضور د.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، د. آشون فرناندز رئيس تصنيف QS بالشرق الأوسط، ورؤساء الجامعات المدرجة بالتصنيف ونوابهم.



وفي كلمته، أشار د. خالد عبد الغفار إلى أن الوزارة في يونيو 2017 قامت بتشكيل فريق يتولى مهام تحسين ترتيب الجامعات المصرية، والمساهمة في حصولها على اعتراف في مؤسسات التصنيف المرموقة مثل QS العالمي،

والتايمز البريطاني، وشنغهاي

الصيني، وتايمز نيوز، وتصنيف لايدن، وغيرها من التصنيفات العالمية.



وأضاف الوزير أنه تم وضع خارطة طريق تستهدف رفع تصنيف العديد من الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية وضع الجامعات المصرية لخريطة واضحة بفترات زمنية محددة لرفع مكانة الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية، بحيث لا يقتصر الأمر على الإحصائيات والأرقام،

بل يمتد إلى خطط مستقبلية واضحة ومحددة.

وأكد الوزير على ضرورة الاستفادة من بحوث العلوم الإنسانية والاجتماعية في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية دوليًا، موجهاً بأهمية وضع معايير أخرى لتقييم الجامعات للارتقاء بصورتها دولياً منها: كيفية

تعامل الجامعات مع جائحة كورونا،

وحفاظها على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب مع استمرار العملية التعليمية، وإجراء الامتحانات، واجتياز هذه المرحلة بنجاح.



كما أوصى د. عبد الغفار بأهمية وضع خطة داخل المؤسسات التعليمية لرفع عدد الأبحاث العلمية التي أجرتها الجامعات على فيروس كورونا المستجد كمطلب عالمي في الخطط البحثية.

وأكد د. خالد عبد الغفار أن الوزارة تستهدف تحفيز الجامعات على التواصل الفعال والإيجابي مع المجتمع المحلي بمشاركة أعضاء هيئة التدريس، وكذلك دعم الجامعات لإنشاء برامج ذات شهادات مزدوجة بين الجامعات

المصرية والأجنبية ذات التصنيف

المتميز، موجهًا الشكر لرؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء لجنة التصنيف، والعاملين ببنك المعرفة المصري على الجهد المتميز في إدراج العديد من الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.