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وزير الزراعة: الرئيس السيسي وجه بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

12:00 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
وزير الزراعة: الرئيس السيسي وجه بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

السيد القصير وزير الزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية تحقيق الأمن الغذائي، حيث يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كما أنه يتطلب أن تكون قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها وتخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع المواطنين عليها بصورة عادلة.

وأضاف الوزير في تصريحات أمام لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أنه لم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وظهر ذلك خلال جائحة كرونا.

وأكد الوزير أن هناك بعض المحاصيل والسلع التي استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، بالإضافة إلى فائض للتصدير
مثل الفاكهة، والخضر، الأرز، الذرة البيضاء والرفيعة، الدواجن، الألبان، وبيض المائدة.

كما أعلن الوزير قائمة محاصيل وسلع قاربت مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها: (المحاصيل السكرية – الشعير – الأسماك).

وزارة الزراعة السيسي الأمن الغذائي استيراد الأغذية

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