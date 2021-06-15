التمويل العقاري| كيف أثر سعر الفائدة 3% على أقساط شقق سكن لكل المصريين؟

كتب- محمد عبدالناصر:

يترقب العديد من راغبي الحصول على شقة سكنية بنظام التمويل العقاري، الإعلان رسميًّا عن المبادرة الرئاسية، والتي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه البنك المركزي بإطلاقها؛ لدعم المواطنين بفائدة 3%، ونظم تقسيط على 30 سنة منذ مارس الماضي.

لكن قبل التفعيل الرسمي للمبادرة، كان مجلس الوزراء وافق على استيعاب طلبات الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وكذلك تطبيق مبادرة الرئيس الجديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وفي هذا التقرير نوضح تأثير تطبيق الفائدة الجديدة ومدة السداد على الأسعار وقيمة القسط الشهري، خاصة وأن المبادرة القديمة كانت 7% ومدة سداد تصل لـ20 سنة، بجانب طريقة حساب الأقساط الشهرية والعوامل المتحكمة في قيمة القسط الشهرى، وما قيمته في ظل المتغيرات الجديدة، والذي جاءت على النحو التالي:

أسعار الوحدات:

في البداية سعر الشقة الـ90 متر بلغ 310 آلاف، والوحدة الـ75 بلغ 244 ألفًا، وهذا لم يتاثر بتطبيق المبادرة الجديدة، كما تم سداد 15.5 ألف للوحدة الـ90 مترا وقت الحجز، و12.5 ألف للوحدة الـ75 مترًا.

وبعد ظهور النتيجة يبدأ الحاجزون المنطبق عليهم الشروط سداد الأقساط الربع سنوية لمدة 12 قسط، حيث بلغ القسط الواحد للوحدة الـ90 مترا 2600 جنيه بإجمالي 31200 جنيه، والوحدة الـ75 مترًا 2100 جنيه بإجمالي 25200 جنيه.

وبهذا يكون المتقدم سدد للوحدة الـ90 مترا 46700 جنيه، و263300، أما الوحدة الـ75 مترا يكون سدد 37700 جنيه، ومتبقى 206300 جنيه.

تحديد الأقساط:

ثم تأتي مرحلة الاستعلام الميداني للتأكد من المعلومات المُقدمة من الحاجزين وإذا كان المتقدم منطبقًا للشروط يتم تحويل ملفه إلى جه التمويل، والتي بدورها تستعلم على كل حاجز من الناحية الائتمانية، وإذا انطبقت الشروط، يتم تحديد قيمة دفعة الاستلام وكذلك حجم الدعم الذي سيحصل عليه المتقدم والقسط الشهري.

قيمة الدعم في المرحلة الأولى تصل لـ60 ألف، ويتم تحديدها وفقا للسن والمرتب وقت التقديم، كما يتم تحديد دفعة الاستلام والتي تصل بشكل متوسط لـ40 ألف وتحدد أيضًا وفقا للمرتب والسن وقيمة الدعم.

وإذا طبقنا نموذج سداد 40 ألف قيمة دفعة الاستلام بدون الحصول على دعم نهائيا، سيكون المتبقى من ثمن الوحدة الـ90 مترا 223 ألف جنيه، والوحدة الـ75 مترا 166 ألفًا.

وبتطبيق مبادرة التمويل العقاري على ثمن الشقة المتبقى وهو 223 ألفًا للوحدة الـ90 مترًا سيكون القسط 785 جنيه بشك متوسط لمدة 30 سنة بفائدة 3%.

أما الوحدة الـ75 مترًا سيكون المتبقى من ثمن الوحدة 166 ألفًا، وسيكون القسط 584 بشكل متوسط لمدة 30 سنة بفائدة 3%.

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