​باستخدمات 2 تريليون و460 مليار.. تعرف على أبرز أرقام الموازنة العامة بعد موافقة البرلمان

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون ربط الموازنة ومشروعات قوانين ربط المموازنة للهيات العامة الاقتصادية وعددها 55 هيئة، وموازنة الهيئة العامة للإنتاج الحربي ووزارة العدل للعام المالي 2021/2022.

وبلغت جملة استخدمات الموازنة العامة 2 تريليون و461 مليار جنيه موارد الدولة بالموازنة الجديدة، وإجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.

وبلغ حجم إيرادات الدولة بالموازنة العامة الجديدة، وفق مشروع الموازنة ، تريليون و365 مليار جنيه.

فيما بلغ حجم الضرائب المتوقعة ضمن الإيرادات بموازنة العام المالي المقبل 983 مليار حنية أبرزها 370 مليار جنيه الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية تريليون و837 مليار جنيه مصروفات الموازنة.

وبلغت مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة تريليون و837 مليار جنيه، فيما بلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه بينها 171 مليار و213 مليون جنيه للجهاز الإداري للدولة، و142 مليار و320 مليون للإدارة المحلية.

بينما بلغت مخصصت العلاوة الخاصة 2 مليار جنيه و762 مليون جني، ومخصصات المنحة الشهرية 340 مليون جنيه.

فيما بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليار و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليار و329 مليون و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.

وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تخصيص نحو 164 مليار و246 مليون و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعي، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل.

وبلغ حجم المساعدات الاجتماعية نحو 135 مليار و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليار و998 مليون و276 ألف جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية.

وبلغ إجمالي حجم المنح بالموازنة من حكومات أجنبية مليار 85 مليون جنيه و422 مليون جنيه منح من منظمات أجنبية.