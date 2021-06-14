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"سيتي إيدج" توقع مذكرة تفاهم مع "سكاي" لتملك وادارة المشروعات

10:11 م الإثنين 14 يونيو 2021
"سيتي إيدج" توقع مذكرة تفاهم مع "سكاي" لتملك وادارة المشروعات

مشروعات شركة سيتي إيدج

كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وتضمنت مشاركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات في تسويق وتأجير وإدارة الممتلكات للعلامات التجارية بمشروع الشركة بمدينة الشيخ زايد، فضلًا عن قيام الشركتين بالمشاركة في عمليات التمويل والبناء والتسويق والبيع او التأجير لبعض مشروعات سيتي إيدج المستقبلية وما يستجد من أنشطة وأعمال تفرضها المشروعات مستقبلا سواء على المستوى السكنى أو التجاري أو الإداري أو الفندقي أو الترفيهي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بين كل من أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، ومحمد المكاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس أيمن فتحي حسين رئيس مجلس إدارة سكاي لتملك وإدارة المشروعات، والمهندس أحمد شلش، الرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين والمهتمين بالقطاع العقاري.

شركة سيتي إيدج شركة سكاي مدينة الشيخ زايد أشرف سالمان محمد المكاوي

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