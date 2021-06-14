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إحباط تهريب 100 دباسة معدة مع راكب قادم من البحرين في المطار

09:08 م الإثنين 14 يونيو 2021
إحباط تهريب 100 دباسة معدة مع راكب قادم من البحرين في المطار

المضبوطات

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 100 من دباسات المعدة، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من البحرين، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب شركة طيران الخليج القادمة من البحرين، اشتبه حافظ منشاوي مأمور الجمارك في راكب، وكلف عمرو العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف ولاء فرغلي مأمورة الجمارك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود 100 دباسة معدة، تستخدم في العمليات الجراحية.

وأمر أحمد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

دباسة معدة البحرين جمارك مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي

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