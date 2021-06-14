بـ110 ملايين دولار.. النقل: توقيع تطوير نظم الإشارات بنجح حمادي الأسبوع المقبل

(مصراوي):

قال المهندس حسين الرشيدي نائب رئيس مجلس إدارة سكة حديد مصر للبنية الأساسية، إنه تقرر تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح وبالعكس عبر خط المناشي – إيتاي السبت المقبل، في ظل التعاون بين وزارة النقل وهيئة تنشيط السياحة الداخلية.

وأوضح "الرشيدي"، خلال لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر المُذاع عبر القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، اليوم الاثنين: "مازلنا مستمرين في بناء سكك حديد جديدة، مشيرًا إلى أن أحدث عربات القطار الروسي وصلت بالفعل بالإضافة إلى 110 جرارات، فضلًا عن وجود مشروعات مستقبلية لقطاع الصيانة والدعم الفني".

وتابع:" بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جميع العربات لا يسمح بها نهائيًا وجود مستوى خدمة غير مقبول، من الدرجة العادية إلى الدرجة الممتازة، موضحا أن السكة الحديد تقوم حاليا بالتعاقد على 150 جرارًا أخرى.

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيتم توقيع عقد تطوير نظم الإشارات لمسافة 118 كيلو نجع حمادي بتكلفة 110 ملايين دولار، موضحًا أنه تم توقيع اتفاقية مع الجانب الكوري لتطوير نظم الإشارات من الأقصر إلى السد العالي بطول 227 كيلو بتكلفة 450 مليون دولار، فضلًا عن توقيع وزير النقل اتفاقية مع وزير المالية والاقتصاد الفرنسي على امتداد خط سكة حديد يربط أسوان وتوشكى ووادي حلفا وإنشاء خط سكة حديد الروبيكي العاشر للبضائع.

​