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كيف تأثرت زراعة الأرز في مصر بالملء الثاني لسد النهضة؟ خبير مياه يجيب

08:06 م الإثنين 14 يونيو 2021
كيف تأثرت زراعة الأرز في مصر بالملء الثاني لسد النهضة؟ خبير مياه يجيب

الدكتور عباس شراقي

(مصراوي):

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن زراعة الأرز تأثرت في مصر بشكل كبير هذا العام بعد أن حددتها الدولة في مليون فدان فقط، وكان يمكن أن تكون 2 مليون فدان إذا كنا متأكدين أن إثيوبيا لن تخزن 13 ونصف مليار متر مكعب من المياه.

وقال شراقي في بث مباشر لصفحة "مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حتى لا تتأثر مصر بالملء الثاني لسد النهضة قمنا بملء مخزون السد العالي بالكامل وحددنا مساحة الأراضي المنزرعة من الأرز، كما أعدنا استخدام المياه أكثر من مرة في عملية الزراعة، عن طريق معالجة المياه وإعادة استخدامها، وأنفقنا ما يقرب من 100 مليار جنيه على هذا الأمر، وتبطين الترع والمصارف، وأنفقنا حوالي 14 مليار جنيه في هذا الصدد، وكل ذلك لتقليل الفاقد والمتسرب من المياه".

الفيديو:

عباس شراقي جامعة القاهرة إثيوبيا فيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي

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