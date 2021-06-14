لمدة شهر.. اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق حملة إعلامية توعوية

القاهرة- (أ ش أ):

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الإثنين، الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان "احميها من الختان"، والتي تستمر لمدة شهر، بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والذي يوافق 14 يونيو من كل عام.

وأشارت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أن الحملة تتضمن بث فيديوهات توعوية على عدد من القنوات الفضائية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بث تنويهات إذاعية على محطات الراديو المختلفة.

وأكدت أن الحملة تستهدف نشر الوعي حول الرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم ١٠ لعام ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر إبريل الماضي.