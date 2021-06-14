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منطقة الأهرامات تحتضن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية

07:37 م الإثنين 14 يونيو 2021
منطقة الأهرامات تحتضن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية

رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية

(مصراوي):

استقبلت منذ قليل، منطقة أهرامات الجيزة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية، وأعضاء الوفود المشاركة في اجتماع القاهرة رفيع المستوى الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا تحت رعاية رئيس الجمهورية، والمنعقد خلال الفترة من 12 حتى 16 يونيو الجاري.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات والزيارات الهامة للترويج السياحي لمصر ومقاصدها السياحية والأثرية المتنوعة.

وقد استقبلهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة أثار أهرامات الجيزة واصطحبهم مفتشوا المنطقة في جولة بالمنطقة وقدموا لهم شرحاً وافياً عن تاريخ بناء الأهرامات وتمثال أبو الهول.

وخلال الزيارة حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما، كما أبدوا إعجابهم بالاهرامات وطريقة بناءها وطريقة نحت تمثال أبو الهول.​

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