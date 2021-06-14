Masrawy logo white

حسين زين يبحث مع وزيرة الإعلام اللبنانية التعاون المشترك

06:16 م الإثنين 14 يونيو 2021
حسين زين يبحث مع وزيرة الإعلام اللبنانية التعاون المشترك

حسين زين ووزيرة الإعلام اللبنانية

(مصراوي):

استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتورة منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، ويرافقها المستشارة الإعلامية رحاب أبو زين حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الإعلام اللبنانية في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وتمت مناقشة بروتوكولات تعاون في مجال التبادل البرامجي والإنتاج المشترك والتدريب.

وأكد زين تفعيل التعاون مع الجانب اللبناني بما يحقق مردودًا إيجابيًا على الجانب المهني والاقتصادي معًا، مؤكدًا ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب اللبناني في التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث المهمة والقضايا المطروحة على الساحة العربية، حيث اقترح زين إنتاج برنامج بث مشترك.

وأكدت الدكتورة منال عبدالصمد أهمية التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي يمتلك إمكانيات وخبرات متميزة، وأهمية الاستفادة من الخبرات الإعلامية المتميزة به من خلال تنشيط الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة منها والتأهيل الجيد للعمل الإعلامي.

وفي نهاية اللقاء تجولت الوزيرة داخل ستديوهات الوطنية للإعلام (ستديو 46 إذاعة، ستديو 10، ستديو راديو مصر)، وأشادت الوزيرة بالتقنيات الحديثة الموجودة في الاستديوهات معربة عن تقديرها الكبير للإعلام المصري المهني المتميز.

حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبنانية

الخبر التالى:

القصير لـ"زراعة الشيوخ": خطة لتحديث الري الحقلي في 3.7 مليون فدان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
691

إصابات اليوم

41

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

273182

إجمالي الإصابات

15623

إجمالي الوفيات

201038

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي يوجّه بتوفير كافة الخدمات اللازمة في كل المجتمعات العمرانية الجديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا