حسين زين يبحث مع وزيرة الإعلام اللبنانية التعاون المشترك

(مصراوي):

استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتورة منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، ويرافقها المستشارة الإعلامية رحاب أبو زين حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الإعلام اللبنانية في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وتمت مناقشة بروتوكولات تعاون في مجال التبادل البرامجي والإنتاج المشترك والتدريب.

وأكد زين تفعيل التعاون مع الجانب اللبناني بما يحقق مردودًا إيجابيًا على الجانب المهني والاقتصادي معًا، مؤكدًا ضرورة التنسيق الدائم مع الجانب اللبناني في التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث المهمة والقضايا المطروحة على الساحة العربية، حيث اقترح زين إنتاج برنامج بث مشترك.

وأكدت الدكتورة منال عبدالصمد أهمية التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي يمتلك إمكانيات وخبرات متميزة، وأهمية الاستفادة من الخبرات الإعلامية المتميزة به من خلال تنشيط الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة منها والتأهيل الجيد للعمل الإعلامي.

وفي نهاية اللقاء تجولت الوزيرة داخل ستديوهات الوطنية للإعلام (ستديو 46 إذاعة، ستديو 10، ستديو راديو مصر)، وأشادت الوزيرة بالتقنيات الحديثة الموجودة في الاستديوهات معربة عن تقديرها الكبير للإعلام المصري المهني المتميز.