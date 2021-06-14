نقيب الأشراف: مسيرة الأعلام للكيان الصهيوني لن تجلب إلا المزيد من العنف والخراب

كتب - محمود مصطفى:

أكد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف إن مسيرة الأعلام التي ينوي الكيان الصهيوني تنظيمها غدا الثلاثاء، حول المسجد الأقصى، لن تجلب إلا مزيدا من الدمار والعنف والخراب.

وقال نقيب الأشراف، في بيان له، الاثنين، إن دفاع الشعب الفلسطيني عن مقدساته مرتبط بعقيدته وليس بمدة زمنية معينة، و سينجحون في إفشال المخطط الاستيطاني للكيان الصهيوني بعزيمتهم وصمودهم، كما فعلوا قبل ذلك.

وشدد سماحة نقيب الأشراف، على أن القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي ومسلم في ربوع الأرض، ودعمها والدفاع عنها واجبٌ على كل عربي ومسلم.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قال إن إصرار الكيان الصهيوني على تنظيم ما يسمونه بـ"مسيرة الأعلام" حول المسجد الأقصى المبارك، لهو استفزازٌ جديدٌ، ينضم لسلسلةٍ طويلةٍ من المخططات الإجراميَّة، فضلًا عن كونه محاولةً لكسب دعاية سياسيَّة رخيصة، يقودُها اليمين الإرهابي المتطرِّف، على حساب دماء الفلسطينيين المسالمين وحقوقهم.

وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، الاثنين:"علينا نحن العرب والمسلمين وكل محبي السلام في العالم أن نتصدى لهذه الانتهاكات الصهيونية، التي لن تجلب إلا مزيدًا من العنف والدَّمار والخراب".