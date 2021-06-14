وزير التعليم العالي يكرم جامعة الأزهر لتقدمها في تصنيف QS العالمي للجامعات

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال احتفالية نظمتها الوزارة، الاثنين، لتكريم 13 جامعة مصرية، فائزة في تصنيف QS العالمي لتصنيف الجامعات المصرية، أن هذا التكريم يأتي إيمانًا من أن جامعة الأزهر جزء مهم ضمن منظومة التعليم العالي في مصر والعالم.

وقال، إن وجود جامعة الأزهر ضمن منظومة التعليم العالي يشرفنا جميعًا؛ نظرًا لعراقتها وقدمها الضارب بأعماقه في جذور التاريخ، بوصفها أقدم جامعة على مستوى العالم، ويأتي هذا التكريم انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأن التعليم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة في جميع أنحاء العالم، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقيمت على هامش احتفالية التكريم ورشة عمل لدراسة مواطن القوة والضعف حول تصنيف الجامعات، والعمل على استثمار مواطن القوة، والعمل على تلافي نقاط الضعف.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر كانت في طليعة الجامعات التي حققت تصنيفًا متقدمًا؛ نظرًا لعراقتها وقدمها الراسخ في جذور التاريخ على مدار أكثر من ألف عام، تقوم برسالتها التعليمية والبحثية والخدمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، من خلال احتضان الأزهر الشريف لأكثر من 33 ألف طالبٌ وطالبةٍ من جنسيات مختلفة حول العالم، وصل عددها إلى 108 دولة حول العالم.

وكرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الأزهر كأحد الجامعات العالمية العريقة، ومنح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، درع التكريم، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد الشافعي، مدير ملف التصنيف الدولي والامتياز البحثي والعلمي بجامعة الأزهر.

كانت مؤسسة QS لتصنيف الجامعات العالمية، كرمت جامعة الأزهر الأسبوع الماضي، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتقدمها في تصنيف الجامعات العالمية، وتحقيقها مركزًا متقدمًا بين جامعات العالم، وتم تكريم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية.