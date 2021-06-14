وزير المالية: إيراداتنا تغطي مصروفاتنا.. ونسعى لزيادة الاستثمارات

كتب- نشأت علي:

قال د.محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تحرص على أن تفوق الإيرادات المصروفات في الموازنة الحالية والموازنات القادمة؛ لتقليل الدين العام.

وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين: "لولا أزمة كورونا لخفضنا الدين أكثر من ذلك، وأزمة كورونا عطلتنا شوية، ونخطط للنزول بالدين العام، ونهتم خلال الفترة القادمة بمزيد من زيادة الاستثمارات و تحسين أجور العاملين.

وتابع وزير المالية: مصر لديها إيرادات غير ضريبية حقيقية، لافتًا إلى تضاعف الاستثمارات إذا ما قارنا عام 2014- 2015 بالموازنة الحالية، قائلًا إنها كانت عام 2014- 2015 بمبلغ 61 مليارًا، بينما بلغت الاستثمارات في العام الحالي 358 مليار جنيه في مجال البنية التحتية والطرق والكباري.. وغيرها من المشروعات القومية.

واستطرد وزير المالية: تعاملنا بتوازن مع أزمة كورونا، وكانت معدلات النمو موجبة، ولم ينكمش الاقتصاد كما حدث في دول أخرى.

وقارن معيط بين إيرادات موازنة 2014-2015 وموازنة العام الحالي، قائلًا إن 2014 كان 465 مليارًا، وتضاعف في موازنة العام الحالي ليصل إلى 1365 مليار جنيه.

وأضاف الوزير: مصروفات 2014 بلغت 733 مليارًا، والأرقام تضاعفت الآن بسبب زيادة المعاشات والمرتبات.

وقال معيط: العجز عام 2014 كان 279 والآن 475 ونصف مليار، لافتًا إلى أن الإيرادات تكفي للمصروفات، ويتحقق فائض بعكس ما حدث في 2014؛ حيث لم تكفِ الإيرادات المصروفات، وحدث عجز 86 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية أن الموازنة الحالية حققت 104 مليارات فائضًا أوليًّا، والإيرادات ستغطي المصروفات ويفيض 104، ونستخدم ذلك الفائض لتقليل تكلفة الدين.