Masrawy logo white

في أول قداس له بعد تنصيبه.. رئيس "الأسقفية": عيشوا باستقامة

04:23 م الإثنين 14 يونيو 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- مصراوي:

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات القداس الإلهي بالكنيسة الأسقفية في مدينة السادات، حيث كان في استقباله شعب الكنيسة، في أول قداس له بعد تنصيبه رئيسًا للأساقفة الأسبوع الماضي.

قال المطران في عظته من يوحنا 17 والتى تقول: "كُلُّ مَا هُوَ لِي فَهُوَ لَكَ، وَمَا هُوَ لَكَ فَهُوَ لِي، وَأَنَا مُمَجَّدٌ فِيهِمْ" أن ما يقوله السيد المسيح هنا نفهمه في ضوء انعكاس سطح لامع لأشعة الشمس وكلما زادت درجة اللمعان كلما كان الانعكاس أفضل وأقوى، وفي أمور كثيرة لا نستطيع أن نعكس مجد المسيح فأنه ممكن أن يشرق علينا ولكن حياتنا مظلمة فلا نعكس هذا المجد وعندما يقول الرب أنا مُمجد في خدمتك سيكون هذا كاف لنا لأن كل هدف خدمتنا وحياتنا أن يكون المسيح مُمجد فينا.

واستكمل فوزي: يتمجد المسيح فينا عندما نشهد عن نعمته في حياتنا، نخدمه بأن نقدم محبة وغفران وحنان وعطف ووداعة وإنكار للذات فبهذا نمجده لذا يجب علينا أن نعيش حياة الاستقامة ولا نبيع ضمائرنا مهما كان الثمن ونتحلى بالشجاعة من أجل المسيح لأنه هو مصدر كل نعمة وبركة.

قداس الدكتور سامي فوزي الإسكندرية الكنيسة الأسقفية

الخبر التالى:

بعد واقعة فيديو الطماطم.. مسؤول بـ"الزراعة" يكشف بالأرقام عن كمية إنتاج المحصول في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
691

إصابات اليوم

41

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

273182

إجمالي الإصابات

15623

إجمالي الوفيات

201038

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا