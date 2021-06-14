نموذج مشرف.. العناني يستقبل المواطن الذي عثر على لوحة أثرية بالإسماعيلية

كتب- مصراوي:

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، المواطن يحيى طه الذي عثر على لوحة أثرية داخل قطعة أرض يمتلكها بالإسماعيلية أثناء قيامه بتمهيدها للزراعة وقيامه على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار.

وخلال اللقاء أعرب العناني عن حرصه علي مقابلته لتقديم الشكر له على ما قام به من عمل مشرف يدل على أمانته، فهو مثال للمواطنين الشرفاء ونموذجا مشرفا للمواطن المصري الذي يتسم بالأمانة والأخلاق الحميدة والحريص على الحفاظ على تاريخ وحضارة بلده.

وخلال اللقاء، دعا يحيى طه جميع المواطنين المصريين بأن يحتذوا حذوه للحفاظ على تاريخ بلادهم والحضارة المصرية العريقة، مثمناً على جهود شرطة السياحة والآثار والعاملين بالمجلس الأعلى للآثار على تواصلهم وتفاعلهم معه بشكل إيجابي وسريع فور إبلاغه عن العثور على اللوحة الأثرية.

وقامت الوزارة بمنح صاحب الأرض وأسرته تصريح زيارة مجاني لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، كما سيتم العرض على اللجنة الدائمة للآثار ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه القادم لتحديد قيمة المكافأة التي سيتم منحها له.

كما سيواصل صاحب الأرض زراعة أرضه بنفس وتيرة العمل وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار.

جدير بالذكر أن هذه اللوحة الأثرية تم وضعها في متحف الإسماعيلية وكان يحيى طه قد عثر عليها داخل قطعة الأرض التي يمتلكها بالإسماعيلية أثناء استصلاحها وتمهيدها للزراعة حيث قام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار.

وهذه اللوحة تعد أحد اللوحات الحدودية التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق، ويبلغ طولها 230سم وعرضها 103سم وسمكها 45 سم؛ وهى مصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 و 15 سطراً من الكتابة الهيروغليفية.