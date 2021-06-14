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جبالي يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على الموازنة

03:58 م الإثنين 14 يونيو 2021
جبالي يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على الموازنة

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الثلاثاء.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/ 2022.

ويبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.​

حنفي جبالي مجلس النواب الموازنة العامة للدولة قانون الموازنة العامة

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