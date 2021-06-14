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هل يحق لطلاب الثانوية اصطحاب كتاب قواعد الصرف والنحو بامتحانات الثانوية العامة؟

03:46 م الإثنين 14 يونيو 2021
هل يحق لطلاب الثانوية اصطحاب كتاب قواعد الصرف والنحو بامتحانات الثانوية العامة؟

طلاب الثانوية العامة ارشيفية

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موقف دخول طلاب الثانوية العامة بكتاب قواعد الصرف والنحو في الامتحانات.

وقال المصدر لمصراوي، إن الوزارة قررت السماح لطلاب الثانوية العامة بالدخول بالكتاب المدرسي لكل مادة في الامتحان، وأن الامتحانات ستعقد بنظام الاوبن بوك، وسيمسح للطالب الدخول إلى الامتحان بالكتاب المدرسي فقط وليس الكتب الخارجية.

وأضاف: ما دام الكتاب تم تسليمه في المدارس وليس كتابا خارجيا سيتم السماح به، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة، قبيل امتحانات الشهادة الثانوية العامة، توضح فيها طريقة الإجابة على الأسئلة والإعلان عن تفاصيل الكتب المسموح بها وكتابة الملاحظات.

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