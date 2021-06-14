للمتخلفين عن الحضور.. تعديل مواعيد مقابلات معاوني النيابة الإدارية دفعة 2018

كتب- محمود سعيد:

عدلت النيابة الإدارية مواعيد مقابلات معاوني النيابة الإدارية دفعة 2018 "المتخلفين عن الحضور".

وذكرت النيابة في بيان على موقعها الرسمي، أن المقابلات تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو الجاري في العاشرة صباحًا بدلًا من الإثنين 21 يونيو، بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر.

وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به على الرابط التالي (اضغط هنا).

وشددت الهيئة على حضور كل متقدم قبل موعده بساعة مع إحضار أصل بطاقة الرقم القومي واتباع الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة، وعند وجود أي خطأ بالبيانات يتم الرجوع الى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر.