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شيخ الأزهر: إصرار الصهاينة على تنظيم مسيرة للأعلام حول الأقصى دعاية سياسية رخيصة

02:12 م الإثنين 14 يونيو 2021
شيخ الأزهر: إصرار الصهاينة على تنظيم مسيرة للأعلام حول الأقصى دعاية سياسية رخيصة

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن إصرار الكيان الصهيوني على تنظيم ما يسمونه بـ"مسيرة الأعلام" حول المسجد الأقصى المبارك، لهو استفزازٌ جديدٌ، ينضم لسلسلةٍ طويلةٍ من المخططات الإجراميَّة، فضلًا عن كونه محاولةً لكسب دعاية سياسيَّة رخيصة، يقودُها اليمين الإرهابي المتطرِّف، على حساب دماء الفلسطينيين المسالمين وحقوقهم.

وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، الاثنين:"علينا نحن العرب والمسلمين وكل محبي السلام في العالم أن نتصدى لهذه الانتهاكات الصهيونية، التي لن تجلب إلا مزيدًا من العنف والدَّمار والخراب".

أحمد الطيب شيخ الأزهر الصهاينة تنظيم مسيرة للأعلام مسيرة الأعلام المسجد الأقصى

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